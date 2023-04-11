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НовостиПолитика11 апреля 2023 8:47

В Тюмень 13 апреля 2023 года приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Мишустин обратит внимание на объекты строительства, финансирование которых было осуществлено с помощью облигаций и займов
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба правительства РФ.

Фото: пресс-служба правительства РФ.

После Дня космонавтики в Тюмень приедет с официальным визитом премьер-министр России Михаил Мишустин. Поездка парламентария запланирована на 13 апреля 2023 года. Мишустин осмотрит ключевые инфраструктурные объекты. О цели приезда премьер-министра пока ничего неизвестно.

Не исключено, что Михаил Мишустин обратит внимание на объекты строительства, финансирование которых было осуществлено с помощью облигаций, займов и федеральных средств. В том числе, судя по всему, премьер-министра прокатят по развязке улицы Мельникайте – Дружбы, а также по жилищному комплексу «Плеханово», пишет «ФедералПресс».