В центре Тюмени на Мельникайте провалился асфальт

Фото: группа "Типичная Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Автолюбителям, собирающимся в центр, стоит быть осторожными. Очевидцы в соцсетях сообщают об очередном провале асфальта. Появилось фото в соцсетях с места инцидента. Дыра на дороге появилась на перекрестке с Мельникайте в Тюмени.

- На выезде, от ленты с мельникайте, зияет огромная дыра. Это хорошо, что при свете дня и хорошей погоды её прекрасно видно и можно объехать, а когда пойдет дождь?, - написал автор фото.

На снимках видно, что провал образовался прямо на середине дороги. Очевидно, что яма будет увеличиваться в размерах в ближайшем будущем Уже сейчас в дыру может провалиться колесо автомобиля.