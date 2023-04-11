В Тюмени открылся кинозал с бесплатными показами

Фото: Наталья Трушникова.

Жителям Тюмени могут не платить деньги за билеты в кино, а все потому, что в минувшие выходные в «Азбуке Кино» в ТРЦ «Солнечный» открылся кинозал «Вкусно – и точка». Билеты на первые два сеанса можно получить абсолютно бесплатно – каждую субботу в течение всего года.

Мероприятие прошло с 8 по 9 апреля и стало настоящим праздником для семей: всех гостей ждал сюрприз – бесплатный аквагрим, наборы «Кидз Комбо» и конкурсы с розыгрышем подарков от любимых мультперсонажей.

Фото: Наталья Трушникова.

За два дня работы зала его посетили более трехсот горожан всех возрастов. Это дети от двух до шестнадцати лет и взрослые – не только мамы и папы, но и бабушки с дедушками.

Фото: Наталья Трушникова.

– Нам удалось собрать семьи вместе и подарить им возможность интересно проводить время. Особенно это важно для многодетных родителей, которые, приезжая в кино большой семьей, теперь могут не думать о финансовых затратах. Рады, что теперь и «Вкусно – и точка» кинозал станет местом встреч и общения разных поколений горожан, – отметил руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ООО «СПП» (Франчайзи партнер «Вкусно — и точка») Павел Коновалов.

Среди первых посетителей кинозала оказалось немало многодетных семей – с 3, 4 и даже 5 детьми.

Фото: Наталья Трушникова.

— Мы очень рады появлению кинозала с бесплатными сеансами. У нас четверо детей, и обычно поход в кинотеатр — это дорогое удовольствие. Теперь мы будем выбираться в кино регулярно и без затрат — считайте, всегда есть отличный план на утро субботы, — делится впечатлениями жительница Тюмени Надежда Алферова.

Как отмечают в компании, социальный проект создан для того, чтобы объединить разные поколения и дать возможность всем семьям, независимо от финансовых возможностей, интересно провести время вместе.

Фото: Наталья Трушникова.

– Мы очень удивились, ведь сейчас редко встретишь что-то бесплатно. Очень рады такой возможности, потому что на неделе мы заняты работой и только в выходные можем проводить время с детьми, – рассказывает посетительница кинотеатра Ксения Похоренко.

Зал № 1 официально стал залом «Вкусно – и точка» на год. Его выбрали из-за комфорта и большой вместительности – на 81 гостя.

Фото: Наталья Трушникова.

– Это отличный проект для семейного отдыха. Надеюсь, что у жителей города совместный поход в кино по субботам станет хорошей традицией. А просмотр добрых кинокартин подарит новые темы для разговоров за семейным обедом, – рассказывает директор кинотеатра «Азбука Кино» в ТРЦ «Солнечный» Светлана Елкина.

Афиша кинозала будет меняться каждую неделю, собирая все лучшее для семейного просмотра. В прокате – не только киноновинки, но и популярные ленты, которые учат главным ценностям – доброте и поддержке, дружбе и состраданию, любви и уважению, ответственному отношению к животным.

Фото: Наталья Трушникова.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте кинотеатра, а получить билеты – лично в кассе за сутки или в день показа. Также есть возможность забронировать билеты по телефону +7(982) 948-26-90. Бронь снимается за 15 минут до начала сеанса.