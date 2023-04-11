В Тюмени уроженец Дагестана ворвался в букмекерскую контору и вынес оттуда деньги

Обвиняемый в черной маске ворвался в помещение букмекерской конторы. Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Ленинского округа в Тюмени утвердили обвинительное заключение по уголовному дела в отношении 44-летнего уроженца Республики Дагестан. Мужчина обвиняется в разбое с применением насилия.

По данным прокуратуры, утром 31 декабря дагестанец в черной маске ворвался в помещение букмекерской конторы города, начал угрожать кассиру и требовал передать деньги из кассы.

– В подтверждение своих намерений мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью стены и пол и угрожал поджечь помещение. Также он направил на кассира предмет, похожий на пистолет, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Кассир не стала сопротивляться и ушла в подсобку. Собранные материалы дела переданы в суд.