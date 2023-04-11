Парламентарий Сергей Ямкин встретился с авторами проектов по благоустройству общественных пространств на Ямале

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

В предстоящую субботу, 15 апреля, в России стартует голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году.

До 31 мая северяне выберут 15 площадок, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в преображении.

Председатель ямальского парламента Сергей Ямкин познакомился с проектами, которые в этом году будут представлены для голосования в Лабытнанги.

Один из них – карманный парк около библиотеки на улице Дзержинского. В его центре планируется установить киоск, где горожане смогут оставить или обменять прочитанные книги. Кстати, подобный проект может появиться и на улице Заполярной.

Также активисты хотят построить новый сквер на улице Гагарина, около существующего сквера Памяти Пожарных.

А на улице Первомайской планируется благоустройство зоны отдыха с установкой качелей и арт-объектов.

Не остался в стороне и поселок Харп. Его жители предложили построить многофункциональную площадку со спортивными и игровыми зонами.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

– Такие проекты – это хорошая форма взаимодействия общества и власти. Жители могут сами определять приоритеты, формировать комфортную среду в соответствии с собственными запросами. Уверен, что в этом году северяне будут такими же активными, ведь мы все хотим жить в современных городах и поселках, гулять по красивым улицам и отдыхать с семьей на игровых площадках, – сказал Сергей Ямкин.

Механизм реализации проекта простой. Сначала гражданин или группа ямальцев с общими интересами предлагают идею. Затем ее рассматривают в проектных офисах и, если все хорошо, запускают в открытое голосование на электронном ресурсе.

Кстати, ямальские проекты благоустройства неоднократно включались Минстроем РФ в федеральный реестр лучших практик, а еще округ входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой.

Отметим, что голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря нему с 2019 года на Ямале благоустроили 289 общественных и 1 126 дворовых пространств.