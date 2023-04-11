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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:36

В Тюмень летом заходит сеть корейского стритфуда с корн-догами и эноки

В меню корейского заведения будут представлены разные блюда азиатской уличной еды
Источник:kp.ru
В меню корейского заведения будут представлены разные блюда азиатской уличной еды.

В меню корейского заведения будут представлены разные блюда азиатской уличной еды.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени появится новое заведение корейской кухни под брендом CHICKO. Корейский стритфуд реализует популярный ресторанный холдинг Тюмени вместе с новосибирскими рестораторами.

В меню корейского заведения будут представлены разные блюда азиатской уличной еды. Например, всеми любимые корн-доги, эноки и пуннопан. Кафе обустроят в знаменитом корейском стиле, с элементами дорам и k-pop.

Отметим, франшизу корейской кухни несколько лет назад основал в Москве знаменитый ресторатор Сергей Лебедев. На сегодняшний день в России открыто более семи точек бренда, в том числе в Екатеринбурге.