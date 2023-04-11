В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского с 15 апреля 2023 года заработают летние веранды

В департамент потребительского рынка поступило более 30 уведомлений. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени на улице Дзержинского к маю откроют десятки летних веранд. Напомним, в городе с 15 апреля 2023 года кафе и рестораны начнут открывать летние зоны. В департамент потребительского рынка поступило более 30 уведомлений.

– Через несколько дней начнут открываться летние кафе. В департамент потребительского рынка Тюмени подано более 30 уведомлений. На коллегии мы рассмотрели предложения по размещению летних веранд на пешеходной улице Дзержинского, – рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Отметим, в Тюмени магазины Zara под новыми брендами вернутся в Россию и откроются 4 мая 2023 года.