В Тюменской области из-за массовой миграции перелетных птиц высокая угроза возникновения птичьего гриппа

Главным источников вируса являются водоплавающие птицы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области начался массовая миграция перелетных птиц. Специалисты Управления ветеринарии региона предупреждают горожан о рисках возникновения птичьего гриппа. Угроза его возникновения в Тюменской области остается высокой.

Главным источников вируса являются водоплавающие птицы, именно они переносят инфекцию в кишечнике и выделяют его в среду со слюной и пометом. Эксперты рекомендуют проводить домашним птицам вакцинацию.

– Грипп птиц – высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования, – рассказали в пресс-службе Управления ветеринарии Тюменской области.

Вакцинацию от птичьего гриппа в регионе проводят в государственной ветеринарной службе по месту жительства.