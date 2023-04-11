Жители в Тюмени в 2023 году скупают подержанные BMW и Lexus

В таких автомобилях покупатели ценят высокое качество и надежность. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени массово скупают подержанные премиальные автомобили, которым меньше трех лет. Автомобильный рынок проанализировали специалисты сервиса по продаже товаров. Согласно официальным данным, продажи подержанных машин увеличились на 99% за год.

Больше всего тюменцы в 2023 году предпочитали покупать следующие марки автомобилей: Lexus RX и BMW X5. Стоимость машин этих марок составляет от 6 до 8 миллионов рублей. В таких автомобилях покупатели ценят высокое качество и надежность.

Некоторые автолюбители делают ставку на подержанные машины, а не авто из салона, из-за ценового сегмента.

На втором месте по популярности стоит BMW 5, а дальше — Mercedes-Benz E-класса.