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НовостиОбщество11 апреля 2023 4:39

Жители Тюмени с 10 апреля 2023 года получают СМС-оповещения о введении режима повышенной готовности

С 10 апреля 2023 года в регионе введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС
Серафима Краснова
Гражданам напомнили о запрете посещать леса и сжигать мусор.

Гражданам напомнили о запрете посещать леса и сжигать мусор.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Жители Тюменской области стали получать СМС-оповещения о режиме повышенной готовности. Также гражданам напомнили о запрете посещать леса и сжигать мусор с 3 апреля 2023 года.

Рассылка сообщений для тюменцев стартовала, она будет постоянно напоминать о соблюдении требований противопожарного режима.

С 10 апреля 2023 года в регионе введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС.

С 10 апреля 2023 года в регионе введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

– Внимание! В Тюменской области введен режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, – говорится в СМС-сообщениях от РСЧС.

Отметим, с 10 апреля 2023 года в регионе введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС. В Тюменской области начались природные пожары, каждый день спасатели ликвидируют очередное возгорание.