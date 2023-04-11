В Тюмени магазины Zara под новыми брендами вернутся в Россию и откроются 4 мая 2023 года

Компания в 2023 году перекупила бренд и под новым названием оформила его в Арабских Эмиратах. Фото: Архив "КП"

В Тюмень вернется популярный бренд одежды, который покинул нашу страну из-за западных санкций. С 4 мая 2023 года в городе откроются магазины, принадлежащие зарубежному холдингу Inditex. Однако магазины будут под другим названием.

В частности, в Тюмени откроют следующие магазины: Maag, Dub, Vilet и Ecru. Они якобы должны заменить популярные бренды одежды Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka, пишет «Тюменская линия».

Напомним, зарубежный холдинг покинул России из-за санкций в марте прошлого года. Но другая компания в 2023 году перекупила бренд, под новым названием оформила его в Арабских Эмиратах и открывает магазины в России.