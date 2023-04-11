В Тюмени и области 11 апреля 2023 года пойдет мокрый снег и похолодает до -15 градусов

Ветер западный до 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метром. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 11 апреля 2023 года, в Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере региона местами небольшие осадки. Днем в некоторых районах пойдет мокрый снег. Ветер западный, до 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метром.

Во вторник мощно похолодает. Температура воздуха ночью до -5...-10 градусов, местами до -15, днем +2...+7 градусов. Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

Православные тюменцы 11 апреля 2023 года отмечают Великий вторник или Вторник Страстной седмицы. В народе этот праздник получил название Берещенье. В этот день восточные славяне почитают березу. Сегодня нельзя сидеть у плакучих ив. Как считали наши предки, возле них находятся души умерших, спустившихся повидать приход весны.