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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:09

Для школьников и студентов в Тюмени провели занятия, посвященные Дню космонавтики

Мероприятие прошло в рамках нового проекта «Разговоры о важном»
Серафима Краснова
Мероприятие прошло в рамках нового проекта – «Разговоры о важном».

Мероприятие прошло в рамках нового проекта – «Разговоры о важном».

Фото: Татьяна Коркина

В образовательных учреждениях Тюменской области прошли тематические дискуссии под названием «День космонавтики. Мы первые!». Новый внеурочный предмет направлен на воспитание патриотизма.

Добавим, что мероприятие прошло в рамках нового проекта «Разговоры о важном». Детям рассказали о героическом подвиге Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Также школьникам продемонстрировали их детские фотографии.

Старшеклассники смогли порассуждать о вкладе российских космонавтов в освоение и развитие космической отрасли.