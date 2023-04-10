Для школьников и студентов в Тюмени провели занятия, посвященные Дню космонавтики

Мероприятие прошло в рамках нового проекта – «Разговоры о важном». Фото: Татьяна Коркина

В образовательных учреждениях Тюменской области прошли тематические дискуссии под названием «День космонавтики. Мы первые!». Новый внеурочный предмет направлен на воспитание патриотизма.

Добавим, что мероприятие прошло в рамках нового проекта «Разговоры о важном». Детям рассказали о героическом подвиге Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Также школьникам продемонстрировали их детские фотографии.

Старшеклассники смогли порассуждать о вкладе российских космонавтов в освоение и развитие космической отрасли.