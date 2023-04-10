На Урале за неделю произошло более 100 природных пожаров

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО Владимира Якушева.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с инспекторами. С начала противопожарного сезона в федеральном округе зарегистрировано больше 100 природных возгораний. Площадь пожаров превысила 994 гектара земли.

– Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода, это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться, – уточнил Владимир Якушев.

Также полпред президента РФ напомнил о профилактике природных воспламенений в регионах УрФО.