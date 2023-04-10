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НовостиПолитика10 апреля 2023 10:49

На Урале за неделю произошло более 100 природных пожаров

Площадь пожаров превысила 994 гектара земли
Серафима Краснова
Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО Владимира Якушева.

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО Владимира Якушева.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с инспекторами. С начала противопожарного сезона в федеральном округе зарегистрировано больше 100 природных возгораний. Площадь пожаров превысила 994 гектара земли.

– Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода, это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться, – уточнил Владимир Якушев.

Также полпред президента РФ напомнил о профилактике природных воспламенений в регионах УрФО.