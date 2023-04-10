Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 10:16

Жители «Тюменской слободы» 10 апреля нашли на тротуаре сову

Специалисты осмотрели птицу, повреждений обнаружено не было
Серафима Краснова
Специалисты осмотрели птицу, повреждений обнаружено не было.

Специалисты осмотрели птицу, повреждений обнаружено не было.

В приемную Госохотдепартамента поступил звонок от жителей «Тюменской слободы». Местные граждане заметили сову, которая сидела на тротуаре и не могла улететь. Тюменцы подумали, что она больна или травмирована.

– Они пояснили, что птица не пыталась улететь. Информацию передали сотрудникам районного отдела. Прибыв на место, специалисты установили, что это серая неясыть. Она была не травмирована, её вывезли в заказник регионального значения «Лебяжье» и выпустили в среду естественного обитания, – объяснили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Специалисты осмотрели птицу, повреждений обнаружено не было.