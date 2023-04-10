Жители «Тюменской слободы» 10 апреля нашли на тротуаре сову

Специалисты осмотрели птицу, повреждений обнаружено не было.

В приемную Госохотдепартамента поступил звонок от жителей «Тюменской слободы». Местные граждане заметили сову, которая сидела на тротуаре и не могла улететь. Тюменцы подумали, что она больна или травмирована.

– Они пояснили, что птица не пыталась улететь. Информацию передали сотрудникам районного отдела. Прибыв на место, специалисты установили, что это серая неясыть. Она была не травмирована, её вывезли в заказник регионального значения «Лебяжье» и выпустили в среду естественного обитания, – объяснили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Специалисты осмотрели птицу, повреждений обнаружено не было.