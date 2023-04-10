По улицам Тюмени 3 и 5 мая торжественно пройдут военные

Мероприятия пройдут 3 и 5 мая 2023 года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени пройдут репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра. Мероприятия состоятся 3 и 5 мая 2023 года, заявили в Информационном центре правительства по Тюменской области.

- Рабочее совещание по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проходит под председательством Заместителя Губернатора Тюменской области Павла Белявского в эти минуты в региональном правительстве, - уточнили в правительстве.

Репетиции военного парада в Тюмени начнутся в 19:30.