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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:31

По улицам Тюмени 3 и 5 мая торжественно пройдут военные

Репетиция военного парада в Тюмени начнется в 19:30
Серафима Краснова
Мероприятия пройдут 3 и 5 мая 2023 года.

Мероприятия пройдут 3 и 5 мая 2023 года.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени пройдут репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра. Мероприятия состоятся 3 и 5 мая 2023 года, заявили в Информационном центре правительства по Тюменской области.

- Рабочее совещание по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проходит под председательством Заместителя Губернатора Тюменской области Павла Белявского в эти минуты в региональном правительстве, - уточнили в правительстве.

Репетиции военного парада в Тюмени начнутся в 19:30.