Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 апреля 2023 8:00

В Тюменской области чиновникам и парламентариям хотят отменить экзамены, влияющие на зарплату

Классный чин говорит об уровне и квалификации государственного служащего
Серафима Краснова
Классный чин говорит об уровне и квалификации государственного служащего.

Классный чин говорит об уровне и квалификации государственного служащего.

Фото: Татьяна Коркина

Руководителям департаментов правительства Тюменской области станут присваивать очередные чины без экзаменов. Такой вывод можно сделать, проанализировав проект поправок закона «О порядке присвоения классных чинов государственным гражданским служащим Тюменской области».

Напомним, классный чин говорит об уровне и квалификации государственного служащего. В рамках документации, власти, судя по всему, планируют отменить работу квалификационной комиссии по проведению экзаменов для чиновников, которые занимают должность руководителей.

«Размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Тюменской области, работающих в Тюменской областной думе, устанавливаются председателем Тюменской областной думы. Для иных государственных гражданских служащих Тюменской области размер оклада устанавливает губернатор области», – указано в проекте документации.

Предположительно, законопроект вступит в силу с 29 апреля 2023 года.