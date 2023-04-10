В Тюмени в одиннадцатый раз состоялся «Чемпионат ползунков»

В мероприятии принимали участие дети от 6 месяцев до 2 лет.

В мероприятии принимали участие дети от 6 месяцев до двух лет. И хотя участники еще совсем маленькие, в соревновании для них было всё по-настоящему. Юным спортсменам было необходимо ползком преодолеть дистанцию в 10 метров. На финише всех участников ждали подарки, а победителей забегов – призы, кубок и медали.

– В первую очередь это, конечно, соревнование для родителей. Таких малышей еще трудно настроить на победу, но можно замотивировать. Поэтому мамы и папы соревнуются между собой в смекалке и фантазии и всегда придумывают новые, порой забавные, способы увлечь детей вперед. В ход идут игрушки, техника, мишура и даже порой вёдра с водой, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Победителями «Чемпионата» стали: Полякова Мирослава (11 месяцев), Стрельникова Милана (1 год и 5 месяцев) и Детков Максим (1 год и 8 месяцев). Также, в рамках «Чемпионата» состоялись благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка» и детский книжный обменник.

Как отмечают организаторы, малыши, которые посетили «Чемпионат», еще несколько лет смогут участвовать в соревнованиях проекта, ведь для детей от 2 до 5 лет проходят «Гонки на толокарах».

Ближайшие «Гонки» состоятся уже осенью, в них смогут принять участие и сегодняшние ползунки старшей группы, им уже исполнится 2 года.