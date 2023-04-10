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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:05

В Тюмени в 2023 году проиндексируют субсидии на оплату коммунальных услуг

Перерасчет суммы субсидий произведен получателям субсидий с 1 января 2023 года
Серафима Краснова
Перерасчет суммы субсидий произведен получателям субсидий с 1 января 2023 года.

Перерасчет суммы субсидий произведен получателям субсидий с 1 января 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выросла сумма субсидии на оплату коммунальных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства Тюмени.

– Перерасчет суммы субсидий произведен получателям субсидий с 1.01.2023 года. Сумма перерасчета будет выплачена в марте – апреле текущего года, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Чтобы получить субсидии, жители должны иметь постоянную регистрацию, отсутствие задолженности, а расходы на оплату ЖКУ в пределах региональных стандартов не должны превышать 20% от совокупного дохода семьи.

Напомним, что ГЖИ рассказала, сколько придется платить тюменцам за коммуналку после новых нормативов по ОДН.