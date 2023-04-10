Жители Тюменской области задолжали банкам в среднем 539 тысяч рублей

С начала марта 2023 года доля просроченных кредитов составила 3,67%. Фото: Татьяна Коркина

Аналитики опубликовали рейтинг российских регионов по доле просроченных кредитов в 2023 году. Специалисты отметили, что платежная дисциплина заемщиков в предыдущем году ухудшилась сразу в 79 регионах. Тюменская область заняла 19-е место. За год регион поднялся сразу на 11 строчек.

С начала марта 2023 года доля просроченных кредитов составила 3,67%. Средний уровень по стране – 4,03%. По показателям последнего года, задолженность тюменцев составила 539 тысяч рублей. Долги населения Тюменской области снизились на 0,1%, пишет РИА «Новости».

Отметим, что в пятерку регионов попали Севастополь и ЯНАО.