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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 5:14

Тюменцев предупредили об ухудшении погодных условий на федеральных трассах

Инспекторы ДПС попросили водителей обязательно соблюдать правила дорожной безопасности
Серафима Краснова
Инспекторы попросили водителей обязательно соблюдать правила дорожной безопасности.

Инспекторы попросили водителей обязательно соблюдать правила дорожной безопасности.

Фото: Архив "КП"

Госавтоинспекция Тюменской области предупредила жителей региона об ухудшении погодных условий: на трассах области наблюдается снегопад и мокрый снег.

– В связи с ухудшением погодных условий в Уватском районе наряд ДПС обеспечивает безопасность движения на 479-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве попросили водителей обязательно соблюдать правила дорожной безопасности, не забывать про дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.