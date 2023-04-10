Тюменцев предупредили об ухудшении погодных условий на федеральных трассах

Инспекторы попросили водителей обязательно соблюдать правила дорожной безопасности. Фото: Архив "КП"

Госавтоинспекция Тюменской области предупредила жителей региона об ухудшении погодных условий: на трассах области наблюдается снегопад и мокрый снег.

– В связи с ухудшением погодных условий в Уватском районе наряд ДПС обеспечивает безопасность движения на 479-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве попросили водителей обязательно соблюдать правила дорожной безопасности, не забывать про дистанцию и боковой интервал, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.