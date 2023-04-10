В Тюменской области рыбак провалился под лед, пытаясь перейти на другой берег Тавды

На место происшествия приехали полицейские и сотрудники МЧС России. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области накануне, 9 апреля, произошла трагедия на водоеме. В полдень на телефон Единой дежурной диспетчерской службы Нижнетавдинского района поступило сообщение: человека на реке Тавда провалился под лед. Инцидент произошел вблизи села Андрюшино.

На место происшествия приехали полицейские и сотрудники МЧС России.

— Выяснилось, что местный житель отправился на рыбалку: на лыжах он решил переправиться на противоположный берег реки. Примерно на середине Тавды мужчина ушел под воду. Этот момент и увидели люди, стоявшие на берегу, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Местный житель отправился на рыбалку: на лыжах он решил переправиться на противоположный берег реки. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Специалисты экстренного реагирования провели поисковые работы, но тело погибшего найти не удалось, уточняют в ведомстве.

Напомним, лед на водоемах Тюменской области сейчас крайне опасен. В некоторых местах уже начался ледоход.