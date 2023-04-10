Стрелковый клуб в Тюмени займется огневой и тактической подготовкой жителей региона для СВО

В центре последнее время часто обращаются военно-патриотическое объединения. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Спортивный стрелковый клуб «Стальной азарт» будет проводить занятия для подготовки военнослужащих к СВО, сообщил генеральный директор компании Владимир Соколов. Клуб организует пару тематических курсов с отработкой главных навыков.

По словам руководителя клуба, занятия включают в себя курсы по огневой и тактической подготовке и медицине. Кроме того, тюменцев научат управлять беспилотными летательными аппаратами.

– Безусловно, это только начальная подготовка для приобретения первоначальных навыков, поскольку дальнейшее обучение желающих пройти службу по контракту в зоне СВО проводят специализированные центры Министерства обороны, – заявил Владимир Соколов.

В центр последнее время часто обращаются военно-патриотические объединения и другие компании, пишет «РБК Тюмень».