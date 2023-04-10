Цены на мясо, яйца и рыбу в Тюменской области за 5 лет выросли в среднем на 30 – 40%

Немного подорожали яйца, гречка и фрукты. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области цены на продукты питания за 5 лет выросли в среднем на 30 – 40%. В декабре 2022 года величина прожиточного минимума в регионе примерно сравнялась с ростом цен на еду. Согласно последним данным Росстата, в 2018 году доход жителя Тюменской области составлял 33 тысяч рублей. В текущем году тюменцы зарабатывают в среднем 41,6 тысячи рублей.

Например, говядина в регионе за 5 лет подорожала с 458 рублей до 742 рублей за килограмм. Курица увеличилась в цене с 220 до 350 рублей за килограмм. Цена свежемороженой рыбы в среднем выросла на 10 – 13%.

Немного подорожали яйца, гречка и фрукты. Средняя стоимость яблок в Тюменской области за 5 лет, говорят статистики, выросла со 103 рублей до 120 за килограмм.

Напомним, редакция «КП»-Тюмень» рассказывала, как за последний год подорожало куриное филе в регионе.