На Тюмень 10 апреля 2023 года надвигается умеренное похолодание и дожди

Синоптики передают небольшие осадки в Тюмени во второй половине дня. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 10 апреля, в Тюмени и области ожидается умеренное похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса Цельсия. Порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит в пределах +5....+9 градусов Цельсия.

Ненадолго в городе выглянет солнце. Это произойдет после 11 часов утра. Однако весь день будет достаточно пасмурно. Синоптики передают небольшие осадки в Тюмени во второй половине дня.

По народному календарю 10 апреля 2023 года отмечается день Илариона, православная церковь вспоминает преподобного Илариона Нового. Начинается страстная неделя, которая считается самой строгой в течение всего Поста, потому верующим не положено веселиться, танцевать, петь песни, устраивать шумные праздники и посиделки.