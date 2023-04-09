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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 12:08

В Ялуторовском районе 17-летний парень угнал у собственного отца мопед и поехал кататься

Мопед парень угнал у собственного отца
Серафима Краснова
Мопед парень угнал у собственного отца.

Мопед парень угнал у собственного отца.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Глубокой ночью в Ялуторовском районе на улице Красной инспекторы ДПС остановили мопед. Правоохранители выяснили, что за рулем транспорта находился 17-летний подросток. Мопед парень угнал у собственного отца, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

- На место задержания прибыл отец несовершеннолетнего и пояснил автоинспекторам, что является собственником мопеда, который стоял в ограде дома. О том, что сын взял транспортное средство, не знал, - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

По словам подростка, он дождался пока родители уснут, взял без спроса транспортное средство и поехал кататься. На мальчика инспекторы составили административный протокол.