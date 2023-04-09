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НовостиПолитика9 апреля 2023 11:24

В ходе СВО на Украине погиб педагог-психолог Григорий Дёмин из Тюменской области

До отправления в зону СВО Григорий Дёмин трудился в Тюменском президентском кадетском училище преподавателем
Серафима Краснова
До отправления в зону СВО Григорий Дёмин трудился в Тюменской президентском кадетском училище преподавателем.

До отправления в зону СВО Григорий Дёмин трудился в Тюменской президентском кадетском училище преподавателем.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области простились с психологом Григорием Дёминым, который скончался в зоне специальной военной операции на Украине. Детали жизни Героя озвучили в пресс-службе «Российское движение детей и молодежи» Тюменской области. Раньше военнослужащий сотрудничал с организацией.

— Несколько лет назад Григорий работал во Дворце творчества и спорта «Пионер» в координационном ресурсном центре по развитию добровольчества, затем трудился психологом в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, руководил волонтерским студенческим отрядом, — заявляют в учреждении.

До отправления в зону СВО Григорий Дёмин трудился в Тюменском президентском кадетском училище преподавателем. Был записан в добровольцы осенью 2022 года. Умер военнослужащий в конце марта текущего года, за несколько недель до отправления домой.