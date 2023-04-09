В Тюмени выставлен на продажу коттедж вблизи озера Цимлянское со спорткомплексом и гостевым домом за 100 млн рублей

В коттедже есть три спальных комнаты, гардеробные и санузлы. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени выставили на продажу коттедж со спортивным комплексом за 100 миллионов рублей. Дом находится вблизи озера Цимлянское. Площадь выставленного на продажу коттеджа составляет 1100 квадратных метров, он расположен на 19 сотках земли. Объявление опубликовано на сайте по продаже товаров и услуг.

В коттедже есть три спальных комнаты, гардеробные и санузлы, а также библиотека и большая кухня. Кроме того, в доме имеется овощехранилище и бильярдная, а также джакузи и баня. Главным преимуществом коттеджа – это вытяжная вентиляция и система кондиционирования. В частности, коттедж оснащен системой «Умный Дом».

Вблизи здания расположен лесопарк и несколько баз отдыха. Зимой жители катаются на ледовом катке, а летом – плавают на озере.