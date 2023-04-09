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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:26

Жители Тюмени могут помочь ветеранам ВОВ и труженикам тыла в канун 9 Мая

Ветеранам ВОВ требуется бытовая техника, мебель или помощь в косметическом ремонте
Серафима Краснова
Обычно ветеранам войны требуется бытовая техника, мебель или помощь в косметическом ремонте.

Обычно ветеранам войны требуется бытовая техника, мебель или помощь в косметическом ремонте.

Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени могут помочь ветеранам в канун 9 Мая. На пожертвования волонтеры купят необходимое для участников ВОВ. Деньги идут в благотворительный счет «Победа». Только за 2022 года финансовую помощь получили около 90 человек. А в текущем году – 11 человек.

Обычно ветеранам войны требуется бытовая техника, мебель или помощь в косметическом ремонте, рассказали в пресс-службе администрации городской думы. В марте 2023 года на помощь из фонда было выделено около 85 тысяч рублей 6 участникам ВОВ.

Напомним, на сегодняшний день в Тюмени проживают 1 тысяча 280 ветеранов, большая часть из них – это труженики тыла, остальные – ветераны войны.