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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 9:21

В Тюменской области на площади более 1,5 га земли горят леса

Специалисты прогнозируют на 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах первый класс пожарной опасности
Серафима Краснова
Специалисты прогнозируют на 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах первый класс пожарной опасности.

Специалисты прогнозируют на 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах первый класс пожарной опасности.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области полыхает ландшафтный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области. За прошедшие сутки в регионе зафиксирован 1 новый природный пожар. Огонь полыхал на площади более 1,5 гектара земли.

- 9 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах установлен I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует), в Тобольской и Тюменской авиазонах - II класс пожарной опасности (низкая степень опасности), - рассказывают в департаменте.

Добавим, специалисты прогнозируют на 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах первый класс пожарной опасности.