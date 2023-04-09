В Тюменской области на площади более 1,5 га земли горят леса

Специалисты прогнозируют на 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах первый класс пожарной опасности. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области полыхает ландшафтный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области. За прошедшие сутки в регионе зафиксирован 1 новый природный пожар. Огонь полыхал на площади более 1,5 гектара земли.

- 9 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах установлен I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует), в Тобольской и Тюменской авиазонах - II класс пожарной опасности (низкая степень опасности), - рассказывают в департаменте.

Добавим, специалисты прогнозируют на 10 и 11 апреля в Уватской и Ишимской авиазонах первый класс пожарной опасности.