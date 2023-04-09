На Тюменскую область надвигается новая волна экстремальных морозов до -10 градусов

12 апреля в Тюмени и области потеплеет еще сильнее. Фото: Татьяна Коркина

В понедельник, 10 апреля 2023 года, тюменцев ждет еще одна волна похолодания. По данным синоптиков, на юге региона днем температура воздуха составит +5…+10 градусов Цельсия. Также в этот день ожидаются небольшие осадки: от дождя до мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов. Подробный прогноз погоды для региона представили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

—Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, с порывами до 15–17 м/с. В ночь с понедельника на вторник температура воздуха опустится до -5... -10 °С, при прояснениях — до -15 °С. Днем 11 апреля местами возможны небольшие осадки — дождь, мокрый снег, — уточняют метеорологи.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, актуальному на момент публикации, уже в среду, 12 апреля, в Тюмени и области потеплеет. Так, на день ведомство передает +12 градусов Цельсия, ночью ожидается -1 градус.