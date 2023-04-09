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НовостиОбщество9 апреля 2023 14:44

В Тюменской области в дни паводка почтальоны станут доставлять посылки и выплаты жителям вместе с сотрудниками МЧС

В текущем году в зоне подтопления окажется Ишимский район
Серафима Краснова
В некоторые дни из-за паводка почтальоны будут доставлять социальные выплаты и посылки жителям вместе с сотрудниками МЧС.

В некоторые дни из-за паводка почтальоны будут доставлять социальные выплаты и посылки жителям вместе с сотрудниками МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В период паводка жители Тюменской области не останутся без социальных выплат и почты. С марта 2023 года учреждение пересмотрит свои маршруты и поменяет способы доставки. Половодье в Тюменской области ожидается в текущем году уже в первой половине апреля. Погода внесет коррективы в работу Почты, пишет «Мегатюмень».

- Мы ежедневно отслеживаем ситуацию с паводком во всех районах области, чтобы вовремя скорректировать маршруты доставки. В случае необходимости почтальоны будут попадать в отрезанные водой поселения на транспорте спасателей, как это было в прошлые годы, - уточнили в пресс-службе УФПС Тюменской области.

Ранняя подготовка к половодью в предыдущие годы помогает избежать сбоев доставки почты и пенсионных выплат. В текущем году в зоне подтопления окажется Ишимский район. Это связано с каскадом водохранилищ, которые располагаются в Северном Казахстане.

В некоторые дни из-за паводка почтальоны будут доставлять социальные выплаты и посылки жителям вместе с сотрудниками МЧС.