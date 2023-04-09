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НовостиЗвезды9 апреля 2023 15:11

В тюменском центре «Родник» специалисты проводят творческие мероприятия по оздоровлению детей

Конструирование развивает мелкую моторику и тактильное восприятие
Серафима Краснова

В тюменском центре «Родник» реабилитируют детей творчеством. Так, в учреждении проходят мероприятия по оздоровлению ребят. Одна из главных составляющих процесса – это творческие занятия. По словам социального педагога Ольги Архиповой, в центре учат детей геометрическому конструированию.

Занятия подбирают специально для определенного возраста и по уровню развития ребенка. Конструирование – это интересное творческое занятие, а также очень полезное. Оно развивает мелкую моторику и тактильное восприятие. Благодаря творческим занятиям у малышей формируется осмысление цветы и формы, сообщили в пресс-службе ОРЦ «Родник».

Напомним, виртуальная выставка «Пасхальный сувенир» организована в преддверие праздника Светлой Пасхи специалистами детской библиотеки.