В тюменском центре «Родник» специалисты проводят творческие мероприятия по оздоровлению детей

В тюменском центре «Родник» реабилитируют детей творчеством. Так, в учреждении проходят мероприятия по оздоровлению ребят. Одна из главных составляющих процесса – это творческие занятия. По словам социального педагога Ольги Архиповой, в центре учат детей геометрическому конструированию.

Занятия подбирают специально для определенного возраста и по уровню развития ребенка. Конструирование – это интересное творческое занятие, а также очень полезное. Оно развивает мелкую моторику и тактильное восприятие. Благодаря творческим занятиям у малышей формируется осмысление цветы и формы, сообщили в пресс-службе ОРЦ «Родник».

Напомним, виртуальная выставка «Пасхальный сувенир» организована в преддверие праздника Светлой Пасхи специалистами детской библиотеки.