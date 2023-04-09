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НовостиОбщество9 апреля 2023 10:22

Дачникам в Тюмени к началу сезона рассказали, как правильно обрезать деревья

Весенняя обрезка нужна для формирования симметричной кроны
Серафима Краснова
Плодоносящие яблони, советуют эксперты, укорачивать основные ветви.

Плодоносящие яблони, советуют эксперты, укорачивать основные ветви.

Фото: Татьяна Коркина

Дачникам в Тюмени советуют вовремя провести весеннюю обрезку яблонь. Несколько рекомендаций озвучили специалисты Россельхозцентра, пишет «Тюменская линия». Оптимальные сроки обрезки яблони - при переходе среднесуточной температуры выше 0 градусов. Мероприятия помогут избавиться от больных и поврежденных ветвей.

Весенняя обрезка нужна для формирования симметричной кроны. Первую обрезку стоит проводить сразу после посадки. Если боковых побегов нет, рекомендуется проводить обрезку весной следующего года.

Плодоносящие яблони, советуют эксперты, укорачивать основные ветви, это замедлит их рост. Добавим, если дерево тратит много сил на рост веток, плодам не остается питательных веществ.