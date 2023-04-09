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НовостиОбщество9 апреля 2023 9:32

Большая уборка: тюменский клинер рассказала, как подготовить квартиру к весне

Для мытья окон стоит пропылесосить рамы, протереть стекла изнутри, можно использовать специальный скребок
Серафима Краснова
Для мытья окон стоит пропылесосить рамы, протереть стекла изнутри, можно использовать специальный скребок.

Для мытья окон стоит пропылесосить рамы, протереть стекла изнутри, можно использовать специальный скребок.

Фото: Виктория Гаврик

Специалисты клининговой службы рассказали тюменцам, как подготовить квартиру к весне. Генеральная уборка традиционное мероприятие с приходом солнца в город. Несколько советов от профессионалов по чистоте помогут жителям привести в порядок свое жилье, пишет «Тюменская область сегодня».

В первую очередь, специалисты рекомендуют подготовить несколько тряпок для уборки. Они должны хорошо впитывать, также нужна швабра с длинной ручкой. По словам клинера Гульнары Гаскиной, необходимо пропылесосить пол и ковры с двух сторон, а после свернуть их.

– Пыль – это тяжелые микрочастицы, которые не летают в воздухе, а оседают на поверхностях. Поэтому стены, мебель сначала необходимо обеспылить сухой тряпкой или пипидастром. Ведь грязь появляется, когда пыль смешивается с водой. И если пыль безобидна, то грязь проникает в поры поверхностей, разрушая их, забивается в углы и достать ее оттуда – сложная задача, – уточнила эксперт в области уборки.

Для мытья окон стоит пропылесосить рамы, протереть стекла изнутри, можно использовать специальный скребок. Уже потом рекомендуется вымыть подоконники и батарею под окном.