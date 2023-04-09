Большая уборка: тюменский клинер рассказала, как подготовить квартиру к весне

Для мытья окон стоит пропылесосить рамы, протереть стекла изнутри, можно использовать специальный скребок. Фото: Виктория Гаврик

Специалисты клининговой службы рассказали тюменцам, как подготовить квартиру к весне. Генеральная уборка традиционное мероприятие с приходом солнца в город. Несколько советов от профессионалов по чистоте помогут жителям привести в порядок свое жилье, пишет «Тюменская область сегодня».

В первую очередь, специалисты рекомендуют подготовить несколько тряпок для уборки. Они должны хорошо впитывать, также нужна швабра с длинной ручкой. По словам клинера Гульнары Гаскиной, необходимо пропылесосить пол и ковры с двух сторон, а после свернуть их.

– Пыль – это тяжелые микрочастицы, которые не летают в воздухе, а оседают на поверхностях. Поэтому стены, мебель сначала необходимо обеспылить сухой тряпкой или пипидастром. Ведь грязь появляется, когда пыль смешивается с водой. И если пыль безобидна, то грязь проникает в поры поверхностей, разрушая их, забивается в углы и достать ее оттуда – сложная задача, – уточнила эксперт в области уборки.

Для мытья окон стоит пропылесосить рамы, протереть стекла изнутри, можно использовать специальный скребок. Уже потом рекомендуется вымыть подоконники и батарею под окном.