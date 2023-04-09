В Тюменской области 3,1 тысяч жителей официально считаются безработными

В феврале 2022 года безработными считались 4,4 тысяч жителей. Фото: Татьяна Коркина

Безработица в Тюменской области по-прежнему на самом низком уровне. Регион находится в лидерах в УрФО по уровню безработицы. Итоги исследования представили специалисты Росстата. Согласно данным статистиков, в Тюменской области 5,7 тысяч жителей стоят на учете по безработице. Официально не занятыми трудовой деятельностью считаются 3,1 тысяч человек, пишет «Вслух.ру».

В феврале 2022 года безработными являлись 4,4 тысяч жителей. В январе текущего года – 3,2 тысяч. По информации Росстата, наименьший показатель у ЯНАО – 2,1 тысяч не заняты трудовой деятельностью.

Отметим, самые высокие показатели по безработице у жителей Свердловской и Челябинской областей.