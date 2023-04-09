В Тюмени погибла женщина, выпавшая из окна 8-го этажа многоквартирного дома на Верхнетарманской

Смерть женщины не носит криминальный характер. Фото: Татьяна Коркина

Трагедия произошла в Тюмени в прошедшую субботу, 8 апреля, на Верхнетарманской вблизи подъезда многоквартирного дома. Прохожие нашли тело женщины и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали смерть человека.

Вызов на пульт управления скорой помощи поступил в 18:47, через десять минут бригада врачей прибыла на место происшествия. Спасти пострадавшую не удалось, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Добавим, очевидцы утверждают, что тюменка сорвалась с балкона на 8-м этаже. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что смерть женщины не носит криминальный характер, обстоятельства происшествия выясняются.