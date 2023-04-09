В ДТП с автобусом на тобольской магистрали пострадали три человека

Водитель автобуса №8к, при повороте налево, не пропустил встречный автомобиль. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вчера вечером, 8 апреля, в Тобольске столкнулись автомобиль и автобус. В ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок. На пересечении улиц Нефтехимиков и проспекта Комсомольского «встретились» автомобиль бренда «УАЗ-Patriot» и общественный транспорт, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительной версии инспекторов, водитель автобуса №8к, при повороте налево, не пропустил встречный автомобиль и допустил столкновение с машиной.

В момент столкновения в автобусе находились 6 пассажиров Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

- В момент столкновения в автобусе находились 6 пассажиров. В результате ДТП травмированы три пассажирки автобуса 74, 50 и 13 лет, - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту ДТП в Тобольске. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства аварии и дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.