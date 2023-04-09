Жителям в Тюмени официально сообщили об уменьшении зарплаты на 8%

При этом декабрьская зарплата стала на 3-5% больше, чем годом раньше. Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат отчитался о динамике среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы в Тюменской области за январь 2023 года. По официальным данным статистиков, в среднем зарплата тюменцев в первый месяц текущего года составила 59,9 тысяч рублей.

Сумма уменьшилась на 8% в сравнении с декабрем 2022 года, тогда статистики сообщали о 65 тысячах рублей. При этом декабрьская зарплата стала на 3-5% больше, чем годом раньше, уточняют специалисты.

Добавим, Тюменская область заняла третье место по Уральскому федеральному округу по росту зарплат. Например, в ЯНАО оплата труда составляет 128,3 тысяч рублей, в ХМАО – 91,6 тысяч рублей.