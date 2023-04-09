В Тюменской области работают 80 социальных гостиных для семей мобилизованных

В социальных гостиных походят встречи с семьями мобилизованных бойцов. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В социальных гостиных Тюменской области за все время проживали около 6 тысяч женщин. Так, в 26-ти муниципалитетах региона действую гостиные. Сейчас их уже 80. По данным пресс-службы областной думы, число обращений здесь превысило шесть тысяч. О поддержке мобилизованных бойцов рассказал председатель областной думы Фуат Сайфитдинов, пишет «Тюменская линия».

- В регионе создана комплексная система мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, которая включает помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми и оздоровлении, - сообщил председатель областной думы Фуат Сайфитдинов.

Напомним, в социальных гостиных походят встречи с семьями мобилизованных бойцов, специалисты оказывают помощь родным и близким военнослужащих. В том числе, юридическую, психологическую и социальную. Парламентарии отмечают, что семьи мобилизованных попадают под категорию лиц, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.