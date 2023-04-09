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НовостиОбщество9 апреля 2023 5:11

В Тюменской области на базе школы в Тарко-Сале откроют агрокласс

Школьные занятия будут проходить несколько раз в неделю
Серафима Краснова
Школьные занятия будут проходить несколько раз в неделю.

Школьные занятия будут проходить несколько раз в неделю.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские эксперты помогут открыть агротехнологический класс в Тарко-Салинской школе в 2023 году, пишет «Мегатюмень». На Ямале специалисты возделывают сельскохозяйственные культуры закрытого грунта, а также разводят оленей и рыбу. Сейчас агропромышленному сектору нужны квалифицированные зоотехники и агротехники, а также медицинские специалисты и экологи.

В марте университет заключил с администрацией Пуровского района соглашение. В рамках документации, на базе школы в Тарко-Сале откроют агрокласс. Здесь специалисты будут проводить практические занятия со школьниками и вовлекать детей в проектную деятельность.

Куратор проекта Татьяна Рыжкова отмечает, что в школе сформированы две группы, где обучаются ребята: старшеклассники и ученики с 1 по 5 классы. Школьные занятия будут проходить несколько раз в неделю.