Новый метод лечения по сохранению конечностей при ишемических заболеваниях внедряют в тюменской больнице №1

Внедрить новую схему лечения планировалось еще с 2022 года. Фото: Татьяна Коркина

Новый метод лечения внедряют в тюменской больнице №1. Так, специалисты провели мастер-класс по внедрению новой технологии лечения – эндоваскулярной реваскуляризации нижних конечностей у пациентов с критической ишемией. Лечение и врачебное вмешательство позволяет медикам спасти ноги и руки жителей, которые страдают от заболевания, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

— Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через этот же катетер», — уточнил врач Дмитрий Владиславович.

Внедрить новую схему лечения планировалось еще с 2022 года. Медицинские специалисты Тюмени переняли опыт в ведущих федеральных клиниках. За несколько дней врачи провели операции четырем пациентам.