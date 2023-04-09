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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 1:00

В Тюмени 9 апреля 2023 года потеплеет до +14 градусов

Столбики термометров ночью в Тюменской области опустятся до -8 градусов Цельсия
Серафима Краснова
Столбики термометров ночью в Тюменской области опустятся до -8 градусов Цельсия.

Столбики термометров ночью в Тюменской области опустятся до -8 градусов Цельсия.

Фото: Виктория Гаврик

На территории Тюменской области в воскресенье, 9 апреля 2023 года, потеплеет до +14 градусов. Благоприятная погода наступит в регионе в последний день недели. Ветер подует юго-западный до 11 метров в секунду. Столбики термометров ночью в Тюменской области опустятся до -8 градусов Цельсия.

Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

Подробный прогноз представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

Подробный прогноз представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Добавим, третий класс пожарной опасности прогнозируют специалисты в следующих районах: Голышмановский, Ялуторовск, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский.