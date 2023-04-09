В Тюмени 9 апреля 2023 года потеплеет до +14 градусов

Столбики термометров ночью в Тюменской области опустятся до -8 градусов Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

На территории Тюменской области в воскресенье, 9 апреля 2023 года, потеплеет до +14 градусов. Благоприятная погода наступит в регионе в последний день недели. Ветер подует юго-западный до 11 метров в секунду. Столбики термометров ночью в Тюменской области опустятся до -8 градусов Цельсия.

Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

Подробный прогноз представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Добавим, третий класс пожарной опасности прогнозируют специалисты в следующих районах: Голышмановский, Ялуторовск, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский.