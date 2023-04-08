Тюменцам рассказали, как сделать любое блюдо полезным Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы выяснили, как сделать любое блюдо полезным. Полезными их смогут сделать пять советов от специалистов тюменского Роспотребнадзора.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», можно попробовать запекание вместо жарки и готовку на пару взамен тушения. Жарка на масле считается не самым здоровым вариантом, но, если хочется получить румяную корочку, не стоит отказывать себе в этом, а просто можно запечь любимое мясо в духовке.

Тушение может разрушить полезные вещества в продуктах, поэтому полезнее будет готовить на пару – в пароварке, кастрюле или мультиварке. Свинину можно заменить индейкой, которая обладает схожей структурой крупных волокон, но менее калорийна.

Овощи лучше немного оставить сырыми, так как долгая готовка убивает в них полезные свойства. Во вкусе они не потеряют, но приобретут в пользе. А еще эксперты советует добавлять меньше соли и компенсировать недостаток другими специями, но в составе сборных пакетированных специй из магазинов нередко присутствует соль, поэтому либо отдавайте предпочтение отдельным специям без примесей, либо уменьшайте количество соли в блюде при их добавлении.