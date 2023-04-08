ГИБДД Тюменской области проведут профилактические акции по всему региону Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проведут профилактические акции по всему региону. Они пройдут для различных категорий участников дорожного движения. В сельской местности автоинспекторы особенно будут контролировать передвижение на мототехнике, а в городах внимание будет уделено безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности и на велосипедах.

Так, в регионе пройдут областные мероприятия: #ЯВодитель, «Дети на дороге» и #Велобезопасность. Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у ГИБДД вызывают особую озабоченность. Из-за потепления ДТП с молодыми участниками дорожного движения становится больше. ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и «точечные» проверки, выявляя водителей, не имеющих прав.

В этом году растет число ДТП на территории области, в 556 дорожных авариях погиб 41 человек, 743 человека получили различные травмы. ГИБДД призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.