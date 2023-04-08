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НовостиОбщество8 апреля 2023 14:29

ГИБДД Тюменской области проведут профилактические акции по всему региону

Автоинспекторы призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД
Виктория Терина
ГИБДД Тюменской области проведут профилактические акции по всему региону

ГИБДД Тюменской области проведут профилактические акции по всему региону

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проведут профилактические акции по всему региону. Они пройдут для различных категорий участников дорожного движения. В сельской местности автоинспекторы особенно будут контролировать передвижение на мототехнике, а в городах внимание будет уделено безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности и на велосипедах.

Так, в регионе пройдут областные мероприятия: #ЯВодитель, «Дети на дороге» и #Велобезопасность. Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у ГИБДД вызывают особую озабоченность. Из-за потепления ДТП с молодыми участниками дорожного движения становится больше. ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и «точечные» проверки, выявляя водителей, не имеющих прав.

В этом году растет число ДТП на территории области, в 556 дорожных авариях погиб 41 человек, 743 человека получили различные травмы. ГИБДД призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.