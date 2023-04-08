Тюменцы могут представить макеты космических ракет на конкурс от ДК «Водник» Фото: Юлия Кучеренко

В канун Дня космонавтики, а именно на этих выходных, принимают работы на конкурс «Открыл дорогу в космос человек...», который проводит ДК «Водник». Свои работы могут представить взрослые от 25 лет и старше и дети от 4 лет, подростки, а также молодежь.

Тюменцы могут представить макеты космических ракет для номинации «Мой летательный аппарат». Рисунки, аппликации, открытки, поделки – для «Творческий лаборатории». Кроме того, принимают стенгазеты и плакаты, сообщает «Вслух.ру».

Жюри обратит внимание на оригинальность, творческий подход, содержательность, соответствие теме. Участие в конкурсе бесплатное, а авторы получат дипломы. Творчество участников можно будет увидеть 12 апреля в Доме культуры в течение всего дня – с 10 до 18 часов.