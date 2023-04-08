Тюменские студенты проведут благотворительную ярмарку Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени во дворце творчества и спорта «Пионер» 13 апреля все желающие старше 12 лет смогут посетить благотворительный маркет. Вход будет свободный, начало в 17:00. Об этом сообщает Moi-portal.ru.

Учащиеся из университетов и колледжей области - участники 28-й Областной студенческой весны - поделятся своим творчеством: представят одежду, украшения, посуду, картины собственного производства. Гости ярмарки могут выбрать любой понравившийся товар и приобрести за символическую стоимость, а вырученные деньги отправят в фонд помощи животным «Потеряшки».

- Мы знаем, что среди участников есть те, кто занимается прикладным творчеством — вяжет, плетет, рисует, лепит. Поэтому решили провести не просто ярмарку, а совместить событие с полезно социальным делом. Ребята откликнулись: некоторые специально подготовили изделия на продажу. Радует, что наши участники открыты к добрым поступкам и готовы прийти на помощь тем, кто нуждается, — рассказала исполнительный директор XXVIII областного фестиваля «Студенческая весна» Анастасия Егорова.

После благотворительного маркета, в 18:00, стартует финальное шоу направления «Музыкальное» XXVIII областного фестиваля «Студенческая весна».