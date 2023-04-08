Тюменцам советуют начинать борьбу с вредителями сада и огорода Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам советуют начинать борьбу с вредителями сада и огорода. Об этом пишет «Тюменская линия».

По словам начальника Заводоуковского межрайонного отдела Россельхозцентра Ивана Григорьева, борьбу с вредителями сада лучше начинать, когда среднесуточная температура достигает +5 °С. Самыми популярные препараты являются бордоская смесь и медный купорос, но он больше подходит для осенней обработки. Эффективно будет использование мочевины. Применять её лучше следующим образом: на 10 литров воды добавить полкилограмма мочевины и 40-50 граммов медного купороса.

В борьбе с вредителями на смородине неплохо помогает горячая вода (от +70 °до +80 °С). Более высока температура может навредить, а при низкой – результата вообще не будет.

А спасением для вишни, которая часто заражается коккомикозом, станет фунгицид «Медея». Но важно провести двойную обработку: первую – по почкам, а вторую – по зелёным плодам.