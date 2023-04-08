В Тюмени принимают заявки на марафон по подготовке к первому сезону конкурса «Росмолодежь.Гранты»

Фото: «Росмолодежь.Гранты»

В Тюменской области стартовал прием заявок на марафон по подготовке к первому сезону конкурса «Росмолодежь.Гранты», сообщает «Мегатюмень».

Активисты и эксперты поработаю над идеей и паспортом проекта, составят речь для защиты инициативы и получат возможность софинансирования. Заявку принимают до 11 апреля. Марафон пройдет в три этапа, экспертами выступят амбассадоры и победители грантовых конкурсов Росмолодежи.

11 апреля с 00:00 до 23:59 в формате онлайн пройдет 24-часовая консультация с региональными специалистами. Тюменцы индивидуально задают интересующие вопросы по своему проекту.

13 апреля в 19:00 в мультицентре «Моя территория» пройдет подготовка к «Батлу идей». Участникам расскажут о том, как проводить публичные выступления и научат правильно презентовать проект, а также проработают стратегии дебатов.

18 апреля запланировано финальное событие марафона - «Батл идей». Тюменцев ждут три активности. Сначала в формате шоу «Голос» активисты презентуют свои проекты перед экспертами, а ко второму этапу можно будет перейти по результатам презентации. Затем тюменцы отправятся на дебаты, где ответят на вопросы оппонентов и членов жюри. Трое победителей с максимальным количеством баллов получат сертификаты софинансирования для реализации своей инициативы.

Подать заявку можно заполнив анкету в группе мультицентра «Моя территория» в социальной сети ВКонтакте.