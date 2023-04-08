Число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 227 человек Фото: Татьяна Коркина

По информация Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения коронавируса на 8 апреля 2023 года зарегистрировано 227 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии выявлено 273 824 случая.

За день вылечились 232 человека, за весь период выписались по выздоровлению 267 670 человек. Из общего числа заболевших заразились 42 ребенка, на ИВЛ пациентов нет. Под медицинским наблюдением остаются1 690 человек. Проведено 1 838 лабораторных исследований за сутки, всего - 4 885 306.

В России выявлено 8 955 человек с COVID-19, госпитализировано 1 221 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 706 980 случаев. Излечились от коронавируса за сутки 9 956 жителей, а 37 - скончались. Всего 22 080 949 человек выздоровело и 397 534 человек умерло.